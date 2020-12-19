أقدام ليفاندوفسكي تسعف البايرن للبقاء في صدارة البوندسليغا

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك في اللحظة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا هدفه الثاني في المباراة ليقلب بايرن ميونيخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه باير ليفركوزن ويتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل بدء عطلة الشتاء.

وافتتح باتريك شيك التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة مذهلة في الدقيقة 14 ليتأخر بايرن للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

ولم يخسر بايرن في أي من المباريات الست السابقة ونجح في إدراك التعادل عبر ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم يوم الخميس، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل لكن ليفاندوفسكي هز الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد بايرن إلى 30 نقطة.

وتراجع ليفركوزن إلى المركز الثاني وله 28 نقطة بعد خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وبعد إهدار رازن بال شبورت لايبزيج فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه كولونيا في وقت سابق من اليوم عزز هدف شيك الثاني في المباراة الثانية على التوالي في الدوري صدارة ليفركوزن.

لكن الفريق المضيف مارس هوايته في السقوط بعدما فرط في الكرة بسهولة ليرسل توماس مولر تمريرة عرضية حولها ليفاندوفسكي بضربة رأس في المرمى الخالي مستغلا سوء التفاهم بين الحارس لوكاس هراديسكي والمدافع جوناثان تاه.

وتحسن بايرن في الشوط الثاني لكنه لم يصنع سوى فرصة واحدة خطيرة بتسديدة البديل جمال موسيالا التي ارتدت من القائم.

وبدا أن ليفركوزن اكتفى بالتعادل الذي كان سيحتفظ له بالقمة.

لكن ليفاندوفسكي أنهى العام بشكل رائع عندما سدد المهاجم البولندي البالغ عمره 32 كرة اصطدمت بمدافع ليفركوزن إلى داخل المرمى ليخطف حامل اللقب الفوز قبل استئناف مبارياته في الدوري في الثالث من يناير كانون الثاني المقبل.

وافتتح باتريك شيك التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة مذهلة في الدقيقة 14 ليتأخر بايرن للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

ولم يخسر بايرن في أي من المباريات الست السابقة ونجح في إدراك التعادل عبر ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم يوم الخميس، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل لكن ليفاندوفسكي هز الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد بايرن إلى 30 نقطة.

وتراجع ليفركوزن إلى المركز الثاني وله 28 نقطة بعد خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وبعد إهدار رازن بال شبورت لايبزيج فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه كولونيا في وقت سابق من اليوم عزز هدف شيك الثاني في المباراة الثانية على التوالي في الدوري صدارة ليفركوزن.

لكن الفريق المضيف مارس هوايته في السقوط بعدما فرط في الكرة بسهولة ليرسل توماس مولر تمريرة عرضية حولها ليفاندوفسكي بضربة رأس في المرمى الخالي مستغلا سوء التفاهم بين الحارس لوكاس هراديسكي والمدافع جوناثان تاه.

وتحسن بايرن في الشوط الثاني لكنه لم يصنع سوى فرصة واحدة خطيرة بتسديدة البديل جمال موسيالا التي ارتدت من القائم.

وبدا أن ليفركوزن اكتفى بالتعادل الذي كان سيحتفظ له بالقمة.

لكن ليفاندوفسكي أنهى العام بشكل رائع عندما سدد المهاجم البولندي البالغ عمره 32 كرة اصطدمت بمدافع ليفركوزن إلى داخل المرمى ليخطف حامل اللقب الفوز قبل استئناف مبارياته في الدوري في الثالث من يناير كانون الثاني المقبل.