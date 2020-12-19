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«الخارجية» ترحب ‏بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق «الرياض»

منذ ساعتين
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رحبت وزارة الخارجية الكويتية ‏بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.وأعربت الوزارة في بيان اليوم السبت عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.وثمنت عاليا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

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