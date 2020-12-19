“الداخلية”: الفيديو المتداول لمقيم آسيوي يرتدي الزي العسكري للقوات الخاصة “قديم”

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، توضيحاً لمقطع فيديو متدوال على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مقيم أسيوي يعمل راعي أغنام بارتداء الزي العسكري الخاص بالقوات الخاصة، إذ تؤكد الإدارة أن مقطع الفيديو قديم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حينه.وتدعو الإدارة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني. وتهيب الوزارة بالإخوة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات سلبية أو حالات مشابهة، وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ 112.