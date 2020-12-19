«الداخلية»: تكريم المتميزين من منتسبي «أمن حولي»

في إطار سياسة وزارة الداخلية لتكريم المجد والمخلص والمتميز ليكون حافزا على بذل المزيد من الجهد وتحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام قام الوكيل المساعد للامن العام اللواء فراج الزعبي بحضور المدير العام لمديرية أمن حولي اللواء / عبدالله العلي بتكريم كوكبة من الكفاءات الأمنية المتميزة بمديرية أمن حولي لاداءهم المتميز في اداء عملهم بما يرسخ قواعد العمل الأمني في البلاد.واشاد اللواء الزعبي بالمكرمين ، مؤكدا ان التكريم نهج المؤسسة الأمنية لمكافاة المخلصين في عملهم ، مشيرا على أن المنظومة الأمنية المتكاملة تتدفق بسواعد وجهود الرجال المخلصين من منتسبي وزارة الداخلية.ومن جانبهم، اعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الأمنية لهده المبادرة الطيبة التي توسع روح الأسرة الواحدة بوزارة الداخلية . واكدوا انهم عاقدون العزم على مواصلة العطاء من اجل خدمة وطنهم