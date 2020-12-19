«الرحمة» العالمية تسير القافلة 427 دعماً للنازحين في الداخل السوري

سيرت جمعية الرحمة العالمية 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن قافلتها الإغاثية رقم 427 والتي انطلقت من مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي جنوب تركيا، دعماً للنازحين السوريين في منطقة المخيمات وقرى وبلدات الشمال السوري.وقال رئيس مكتب سورية وتركيا في «الرحمة العالمية” وليد السويلم: إن القافلة اشتملت على مجموعة من المساعدات والاحتياجات الضرورية للأسر والعوائل النازحة التي تعاني أوضاعاً شديدة المأساوية، خلال موسم الشتاء برياحه وموجاته الباردة التي تجتاح المخيمات .وأوضح السويلم أن شاحنات الرحمة العالمية ضمت 200 طن من الطحين و4000 بطانية، بالإضافة إلى 200 طن من الفحم الحجري المستخدم في التدفئة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات النوعية المنيزة، والتي تدعم الاحتياجات الغذائية والصحية لهؤلاء النازحين، والمتمثلة في 4 محطات تنقية مياه متنقلة، إلى جانب 4 مستوصفات طبية، وعدد من المخابز الآلية. وشدد السويلم على استمرار الرحمة العالمية في إطلاق الحملات والقوافل الإنسانية الداعمة للاجئين والنازحين السوريين، والتي بلغت 427 قافلة منذ بدايات الأزمة السورية، مؤكداً أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة أهلنا المتضررين، معرباً عن شكره العميق لجهود وزارة الخارجية الكويتية والجهات التركية لتيسير اجراءات جهود دعم ومساندة اللاجئين والنازحين منذ اليوم الأول للأزمة.ووصف السويلم قوافل الرحمة الإغاثية بأنها “مشروع نوعي” بدأ في فبراير 2012، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ومساعدات نقدية للأسر وطرود غذائية ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب أطراف اصطناعية وسداد إيجارات شقق سكنية، فضلاً عن تقديم العديد من المشروعات الإيوائية و والبرامج التنموية.