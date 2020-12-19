السعدون: اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل.. بعد غد

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن اقترانا نادرا بين كوكبي المشتري وزحل سيحدث بعد غد الاثنين وسيقتربان ظاهريا بفارق 1ر0 درجة (زاوية) ويعتبر هذا الاقتران قريبا جدا بالنسبة للاقترانات الأخرى لكن هذا ما نراه ظاهريا أما المسافة بينهما فهي كبيرة وتبلغ 640 مليون كيلومتر.وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم السبت أن اقتران كوكبي المشتري وزحل يحدث كل 20 سنة مرة أي في الأعوام القادمة 2040 و2060 و2080 و2100 سيقترنان دون أن يقتربا في كل مرة الاقتراب السابق نفسه موضحا أن آخر اقتران حدث وفيه اقترب الكوكبان وكانا قريبين جدا كان في عامي 1226 م و1623م.وذكر أن كوكب المشتري يدور حول الأرض كل 12 سنة أرضية أي إن سنته الواحدة تعادل 12 سنة أرضية وكوكب زحل سنته 29 سنة أرضية وفي 21 ديسمبر الجاري سيقترنان وسيبدوان لامعين وكأنهما كوكب واحد في منظر أخاذ.وبالمقارنة مع ألمع نجوم السماء أفاد بأن ألمع نجم في السماء هو الشعرى اليمانية وقدر لمعانه -46ر1 (الرقم السالب قدره ألمع من الرقم الموجب) والمشتري الآن قدر لمعانه -2 وبطبيعة الحال حاليا ألمع من نجم الشعرى اليمانية.ولفت إلى أنه في حالة اقتراب المشتري من الأرض يصل قدر لمعانه الى -94ر2 أما زحل فلمعانه الآن +43ر1 والشمس قدر لمعانها – 27 والقمر – 12ر6 وكوكب الزهرة ألمع الأجرام في السماء بعد الشمس والقمر وقدر لمعانه -6ر4.وبين أن هذا الاقتران لاشك أنه حدث نادر الحدوث لاقتراب هذين الكوكبين بهذه الدرجة لكن فلكيا هذا الاقتران لاقيمة علمية له فهو فقط للاستمتاع بالمشهد النادر لا أكثر. ومن جانب آخر، قال السعدون إنه في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل سيحدث الثبات الشمسي الشتوي أو ما يسمى الانقلاب الشتوي ويبدا فلكيا فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض وفي الوقت نفسه يبدأ فصل الصيف في نصفها الجنوبي.وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم السبت أنه بذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي على دائرة عرض 23ر5 درجة جنوب خط الاستواء ويصل طول الليل في النصف الشمالي من الأرض أطول حالاته في السنة.وأوضح أنه في الكويت يكون طول الليل 10 ساعات و 17 دقيقة “وكلما ارتفعنا شمالا عن خط الاستواء يقصر الليل حتى يكون 5 ساعات و 45 دقيقة في هلسنكي ويكون طول الليل 24 ساعة في القطب الشمالي الذي يمتد طول ليله الى 6 أشهر متواصلة حيث بدا الظلام هناك من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر مارس المقبل.وذكر أن وقت الانقلاب الشتوي يختلف من عام إلى آخر فيتراوح ما بين يوم 20 إلى 23 ديسمبر لكن في عام 2080 سيكون في تاريخ 20 ديسمبر وفي عام 2303 يكون في يوم 23 ديسمبر.وبين أن ارتفاع الشمس عن الأفق وقت الظهر بالكويت سيكون 4ر37 درجة وبالمقارنة مع وقت الانقلاب الصيفي والتي تكون الشمس على ارتفاع 3ر84 درجة وقت الظهر وميلان الشمس القريب من الأفق في الشتاء هو من أهم العوامل لبرودة الجو فأشعة الشمس تكون مائلة فتتوزع الأشعة الساقطة على الارض على مساحة أكبر وتخف حرارتها.