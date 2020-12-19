محليات

“الصحة”: شفاء 286 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 143641

منذ 21 دقيقة
2 أقل من دقيقة



أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147775 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4756 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1214147 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

سمو الأمير يعزي الرئيس التركي بضحايا حريق اندلع بوحدة رعاية مرضى “كوفيد-19”

منذ ساعة واحدة

سمو رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

أكتوبر 12, 2020

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم على احدى المقابر في مدينة جدة

نوفمبر 12, 2020

المكراد يجتمع مع وكيل “الصحة” لمناقشة إنشاء مستشفى رجال قوة الإطفاء العام وتشكيل لجنة العلاج بالخارج

نوفمبر 8, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى