“الصحة”: شفاء 286 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 143641





أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147775 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4756 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1214147 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.