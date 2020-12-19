الصراف: «الأميري» يحصل على اعتراف «HIMSS» للمستوى الخامس في النظم الإلكترونية

أعلنت مدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف عن حصول مستشفى الأميري على اعتراف دولي من المنظمة الأميركية لنظم ادارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS للمستوى الخامس في النظم الالكترونية، والذي يشمل أنظمة العيادات الخارجية والأجنحة وتنظيم آلية عمل الطاقم الطبي بناءاً على التشخيص المرضي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية ومتابعة ملف المريض الالكتروني والقدرة على طلب فحوصات التصوير الطبي والمختبرات والأدوية، هذا بالإضافة الى خدمات الدعم الطبي والتي تساعد الطبيب على معرفة المخاطر المتعلقة بالبروتوكولات العلاجية.وذكرت الصراف في تصريح صحافي بأن هذا الانجاز يُسجل سبقا كبيرا بنظام الصحة الرقمية في االكويت.وبينت الصراف بأن مشروع الملف الالكتروني منذ بدء العمل به والذي تزامن مع افتتاح برج التوسعة الجديد بالمستشفى الأميري في شهر يناير من العام الماضي، تم الحرص مع الجهة المنفذة والطاقم الطبي والاداري والفني على التخطيط له ليتماشى مع المعايير العالمية ومعايير منظمة HIMSS الأولى في هذا المشروع.