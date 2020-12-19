مجلس الأمة

الطريجي لإعادة فتح مركز محمد مساعد الصالح أمام المواطنين

منذ 52 دقيقة
2 أقل من دقيقة

19 ديسمبر 2020 | | دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباحإلى إعادة افتتاح مركز محمد مساعد الصالح الصحي في منطقة الشعب أمام المواطنين،خصوصا بعد انتفاء الحاجة إليه كمركز لاستقبال حالات الكورونا.

 

وأضاف الطريجي أن المواطنين تفهموا منذ بداية وباء كورونا حاجة وزارة الصحةلمركزهم الصحي في الشعب، وتحويلهم للعلاج في الدعية، إلا أن من حقهم الآن العودةللعلاج في منطقتهم.

 

وأشار إلى أن وزارة الصحة استغلت في وقت سابق مركز النعيم الصحي في الجهراءلمصابي كورونا، لكنها أعادته إلى المواطنين مجددا للعلاج فيه والتخفيف من معاناةانتقالهم إلى مراكز صحية أخرى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الدلال: دور الانعقاد الخامس التكميلي ضروري لتغطية أعمال المجلس من الناحيتين القانونية والدستورية

أكتوبر 20, 2020

الشاهين : لتبادر الحكومة بتنفيذ (التركيبة السكانية) دون انتظار المدد الواردة في القانون

أكتوبر 21, 2020

عبدالله الكندري يستغرب رفض الحكومة تعديل قانون “ذوي الإعاقة”بعد 3 سنوات من تداوله في اللجان

أكتوبر 9, 2020

الشاهين يحذر من إقرار مشروع (الضمان المالي) بمرسوم ضرورة

أكتوبر 27, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى