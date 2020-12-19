الطريجي لإعادة فتح مركز محمد مساعد الصالح أمام المواطنين

19 ديسمبر 2020 | | دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباحإلى إعادة افتتاح مركز محمد مساعد الصالح الصحي في منطقة الشعب أمام المواطنين،خصوصا بعد انتفاء الحاجة إليه كمركز لاستقبال حالات الكورونا.

وأضاف الطريجي أن المواطنين تفهموا منذ بداية وباء كورونا حاجة وزارة الصحةلمركزهم الصحي في الشعب، وتحويلهم للعلاج في الدعية، إلا أن من حقهم الآن العودةللعلاج في منطقتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة استغلت في وقت سابق مركز النعيم الصحي في الجهراءلمصابي كورونا، لكنها أعادته إلى المواطنين مجددا للعلاج فيه والتخفيف من معاناةانتقالهم إلى مراكز صحية أخرى.