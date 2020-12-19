الوزير المطيري: تطوير الإعلام الكويتي ودعم الشباب في مقدمة اهتماماتنا





أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان تطوير الاعلام الكويتي بكافة قطاعاته ودعم الشباب و تنميتهم في كل المجالات سيكون في مقدمة اهتمامه وكل قيادي الوزارتين والجهات التابعة لهما.وقال الوزير المطيري في بيان صحفي اليوم السبت انه شدد في لقاءاته وجولاته التي عقدها وقام بها خلال الايام الماضية مع قيادات الوزارتين وعدد من الجهات التابعة لهما بضرورة تمكين الشباب الكويتي واتاحة الفرص امامهم للتميز والابداع.واشار الى انه سيسعى للارتقاء بجهاز الاعلام الرسمي للدولة من خلال وضع خطط طموحة تسهم بتعزيز دور الاعلام الكويتي داخليا وخارجيا مبينا ضرورة ان يكون هذا العمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ومنسجما مع برنامج عمل الحكومة.وذكر أن عملية تطوير العمل بوزارة الاعلام يستند الى مسارين متوازيين يتمثل الاول بتحديث البنية التحتية لكل قطاعات الوزارة لتواكب مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع فيما سيركز المسار الثاني على تهيئة العنصر الوطني وتزويده بالمهارات ودعمه بالخبرات بما يمكنه من اظهار وجه الكويت الحضاري ودورها الريادي في المجال الاعلامي.وبين الوزير المطيري ان تحقيق التميز للاعلام الكويتي وابراز رسالته التي تخدم الوطن والمواطن والتطلعات نحو التنمية الشاملة في كافة المجالات هو “هدف نسعى له” لافتا الى اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام ذات الصلة لأجل الارتقاء بالاعلام الكويتي الرسمي والخاص والعمل على ريادته في المنطقة.على الصعيد ذاته شدد على اهمية دعم الثقافة والفنون والاداب من خلال ابراز ورعاية الانشطة التي يقوم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لما تشكله الثقافة والفن والادب من اهمية كونها تعد قوة ناعمة بين الأمم.وقال الوزير المطيري ان وزارة الدولة لشؤون الشباب ملتزمة بدعم كل الانشطة والبرامج الهادفة لصقل مواهب الشباب في المجالات الشبابية والرياضية والعلمية والفنية والاعلامية والتطوعية وغيرها من المجالات عبر مراكزها الشبابية المنتشرة بالبلاد والتابعة للهيئة العامة للشباب.وبين ان الشباب الرياضي ومتطلباتهم ستكون في مقدمة اهتمام الوزارة من خلال الهيئة العامة للرياضة نظرا لاهمية الرياضة في نقل الوجه الحضاري لدولة الكويت لاسيما ان الشباب الكويتي أثبتوا تميزهم في مشاركتهم سواء داخل البلاد او خارجها.واعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن أمله أن تتكلل كافة الجهود بالنجاح والتميز لما فيه خير ونماء وازدهار وطننا الكويت في ظل القيادة السياسية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الامين حفظهما الله ورعاهما ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء.