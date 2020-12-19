حماد: سأتقدم بحزمة اقتراحات تتعلق بإسكان المرأة واسقاط القروض وإلغاء فوائدها

19 ديسمبر 2020 | |

أوضح النائب سعدون حماد أن هناك العديد من القوانين المهمة التي سيبدأ بتقديمهاتباعا ومن ضمنها السماح للسكن الخاص ببناء دور رابع وذلك لحل مشكلات العوائلالكويتية الكبيرة التي عانت كثيرا من ضيق المنازل.

وقال حماد إنه من ضمن الاقتراحات منح من لم يستفد من قانون من باع بيته قسيمة و70 ألف دينار خصوصا أن الحكومة أخلت بالقانون ولم تبن البيوت المتفق عليها واكتفتببناء 500 بيت بشرق تيماء.

ولفت إلى أن عدد الذين شملهم ذلك 2000 كويتي والحكومة ولم تكمل المشروع على الرغمأن القانون يلزمها بالبناء خلال 3 سنوات وبناء عليه سأتقدم باقتراح بتعويض هؤلاءالمواطنين الذين ظلوا ينتظرون بلا جدوى وعلى الحكومة أن تمنحهم قسيمة وقرضابقيمة 70 ألف دينار.

ورأى حماد أن المرأة الكويتية ظلمت في قانون الرعاية السكنية لاسيما المتزوجة من غيركويتي وتحديدا الأرملة أو المطلقة، مشيرا إلى أنها تمنح نحو 70 ألف دينار وهذا المبلغمن المستحيل أن يوفر سكنا لها ولأبنائها، مبينا أنه سيتقدم باقتراح مساواة المرأة بالرجلإذ يسمح لها بتقديم طلب اسكاني للحصول على بيت حكومي أو قسيمة .

وأكد حماد أنه سيتقدم باقتراح بإنشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحيةالتخصصية بالإضافة إلى تقديم اقتراحين بقانون يتعلقان بالقروض، موضحا أنالاقتراح الأول يتعلق بإسقاط القروض والثاني يتعلق بإلغاء فوائد القروض على أنيسدد المواطن أصل الدين.