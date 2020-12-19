مجلس الأمة

خليل الصالح : سأتقدم باقتراح لمنح الموظفين الحق في استبدال الأجازة السنوية ببدل نقدي

منذ ساعتين
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19 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب خليل الصالح انه سيتقدم اليوم الأحد، باقتراح بقانون بمنح الموظفين الحقفي استبدال الإجازات السنوية ببدل نقدي.

 

وقال الصالح إن من حق الموظف استبدال أجازاته قبل التقاعد أسوة بالجهات الأخرى في الدولة التي تسمح بذلك.

 

وأضاف  الصالح” في ظل غلاء الأسعار وضغط القروض على المواطنين وأوضاعهم المعيشية لا يعقل أن يحرم الموظف من استبدال أجازاته، خصوصًا أن أغلب المواطنين لا يستطيعون الحصول على قروض جديدة من البنوك بسبب بلوغهم الحد الأقصى”.

 وطالب الحكومة بالتعاون لإقرار هذا القانون في أسرع وقت لأنه يمس بشكل مباشر حاجات المواطنين ومصالحهم.

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