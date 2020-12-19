سمو الأمير يعزي الرئيس التركي بضحايا حريق اندلع بوحدة رعاية مرضى “كوفيد-19”





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع بوحدة لرعاية مرضى كوفيد 19 في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع بوحدة لرعاية مرضى كوفيد 19 في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.