صلاح يتحدث عن خيبة أمله في كلوب.. ورأيه بمورينيو

في لقاء صحفي مع صحيفة “آس” الإسبانية، تطرق النجم المصري محمد صلاح لعدة مواضيع بارزة، أهمها رأيه بالمدرب جوزيه مورينيو، وخيبة أمله بمدربه يورغن كلوب، وواقعة سيرجيو راموس الشهيرة.

وعن المباراة السابقة التي جمعت فريقه ليفربول بتوتنهام، والتي سجل صلاح فيها هدفا ساعد فريقه على الانتصار بنتيجة 2-1، تحدث النجم المصري عن مدرب الخصم جوزيه مورينيو.

وقال صلاح لصحيفة “آس”: “عملت معه من قبل، هو مدرب كبير، لقد ساعد اللاعبين كثيرا ليكونوا حيث هم الآن، مورينيو لديه رؤية جيدة جدا حول كرة القدم، وهو مدرب كبير، أنا متأكد أنهم يقومون بعمل جيد (توتنهام)، هم الآن في وصافة الدوري”.

وتوقعت أنباء سابقة ارتداء صلاح لشارة القيادة في ليفربول، أمام ميدتيلاند الدنماركي، بدوري أبطال أوروبا، بعد غياب عدد من قادة الفريق، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب اختار المدافع الشاب ترينت أليكساندر أرنولد لارتدائها.

ولم يتردد صلاح بكشف “خيبة الأمل” التي أصابته من قرار كلوب، بعد أن كان مستعدا لهذه اللحظة المهمة.

وقال صلاح: “في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله”.

أما عن لقطة إصابته الشهيرة بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، والتي تسبب بها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، فأكد النجم المصري أنه تجاوز الموضوع.

وقال صلاح: “أعتقد أن جميع ما يحدث لأي لاعب، كخيبة الأمل أو أشياء من هذا القبيل، تجعلك أكثر قوة في مسيرتك نحو المستقبل، ولكن تلك الإصابة موضوع وانتهى بالنسبة لي، أنا لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق”.

وعن المنتخب المصري، بدا صلاح متفائلا: “أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبا إلى كأس أمم أفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضا، سنرى ما سيحدث”.

وأضاف “أعتقد أن هناك تحسنا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة”.

وعن المباراة السابقة التي جمعت فريقه ليفربول بتوتنهام، والتي سجل صلاح فيها هدفا ساعد فريقه على الانتصار بنتيجة 2-1، تحدث النجم المصري عن مدرب الخصم جوزيه مورينيو.

وقال صلاح لصحيفة “آس”: “عملت معه من قبل، هو مدرب كبير، لقد ساعد اللاعبين كثيرا ليكونوا حيث هم الآن، مورينيو لديه رؤية جيدة جدا حول كرة القدم، وهو مدرب كبير، أنا متأكد أنهم يقومون بعمل جيد (توتنهام)، هم الآن في وصافة الدوري”.

وتوقعت أنباء سابقة ارتداء صلاح لشارة القيادة في ليفربول، أمام ميدتيلاند الدنماركي، بدوري أبطال أوروبا، بعد غياب عدد من قادة الفريق، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب اختار المدافع الشاب ترينت أليكساندر أرنولد لارتدائها.

ولم يتردد صلاح بكشف “خيبة الأمل” التي أصابته من قرار كلوب، بعد أن كان مستعدا لهذه اللحظة المهمة.

وقال صلاح: “في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله”.

أما عن لقطة إصابته الشهيرة بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، والتي تسبب بها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، فأكد النجم المصري أنه تجاوز الموضوع.

وقال صلاح: “أعتقد أن جميع ما يحدث لأي لاعب، كخيبة الأمل أو أشياء من هذا القبيل، تجعلك أكثر قوة في مسيرتك نحو المستقبل، ولكن تلك الإصابة موضوع وانتهى بالنسبة لي، أنا لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق”.

وعن المنتخب المصري، بدا صلاح متفائلا: “أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبا إلى كأس أمم أفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضا، سنرى ما سيحدث”.

وأضاف “أعتقد أن هناك تحسنا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة”.