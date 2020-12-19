اقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدات جديدة  لمصر

منذ 20 دقيقة
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وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرًّا.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3.6 مليارات دولار.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3.6 مليارات دولار.

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