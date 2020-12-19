رياضة

ليفربول يدك بالاس بسباعية.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

منذ ساعة واحدة
3 أقل من دقيقة

حقق ليفربول الإنجليزي انتصارا عريضا بنتيجة 7-0، على مستضيفه كريستال بالاس، في نتيجة هي الأكبر لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

وسجل ليفربول مهرجان أهداف، في مباراة جلس فيها النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل ويتألق ويتصدر قائمة الهدافين.

وسجل لليفربول الياباني تاكاشي مينامينو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزي غوردان هيندرسون ومحمد صلاح (هدفان).

وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر لكلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي في الموسم الذي تعرض فيه الفريق لهزيمته الأثقل، امام أستون فيلا، بنتيجة 2-7، قبل أشهر من الآن.

وتصدر صلاح قائمة الهدافين، برصيد 13 هدفا، متفوقا على الإنجليزي دومينيك كالفرت ليوين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ولكل منهما 11 هدفا.

وسجل ليفربول مهرجان أهداف، في مباراة جلس فيها النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل ويتألق ويتصدر قائمة الهدافين.

وسجل لليفربول الياباني تاكاشي مينامينو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزي غوردان هيندرسون ومحمد صلاح (هدفان).

وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر لكلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي في الموسم الذي تعرض فيه الفريق لهزيمته الأثقل، امام أستون فيلا، بنتيجة 2-7، قبل أشهر من الآن.

وتصدر صلاح قائمة الهدافين، برصيد 13 هدفا، متفوقا على الإنجليزي دومينيك كالفرت ليوين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ولكل منهما 11 هدفا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

نوفمبر 13, 2020

إصابتا كورونا جديدتان في الدوري الإنجليزي

أكتوبر 26, 2020

زيدان بغضب: ما يحدث “جنوني”

منذ 4 أسابيع

رسميا.. “نهائي القرن” بين الأهلي والزمالك من دون جماهير

منذ 3 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى