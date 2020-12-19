مصر ترفض الاستسلام في أزمة “منتخب الشباب” وتلوح بخطوة دولية

هدد اتحاد الكرة المصري بتصعيد أزمة منتخب الشباب للمحكمة الرياضية الدولية “كاس” بعد إلغاء مباراته مع تونس أمس، الجمعة، في بطولة شمال أفريقيا بتونس بدعوى عدم اكتمال القوام الأساسي للفريق المصري بسبب جائحة كورونا التى أجتاحت أحفاد الفراعنة الصغار.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أنه لن يتنازل أو يستسلم في هذه الأزمة، وسيواصل الدفاع عن منتخب الشباب، “بعدما قدّم أوراق ومستندات تؤكد صحة موقفه بشأن اكتمال القوام الأساسي، الذي كان كفيلاً بإقامة المباراة”.

وكشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة والذي تولّى المسئولية منذ ساعات أنه مُستمر في الدفاع عن موقف مصر في هذه القضية، موضحاً أن موقف اتحاد بلاده قوي في هذه الأزمة.

المحكمة الرياضية

وتابع أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أن الاتحاد المصري سيطرق كل الأبواب من أجل حماية حقوقه حتى لو تطلب ذلك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية.

وأشار مجاهد إلى أن الأزمة “كشفت عن تعنّت واضح ضد اتحاد الكرة المصري ومنتخب الشباب الذي كان جاهزاً لخوض المباراة أمس بل أن لاعبي المنتخب رفضوا فكرة العودة للقاهرة منذ أيام حينما تم اكتشاف عدد كبير من حالات كورونا بين صفوف المنتخب وأصروا على البقاء في تونس لاستكمال البطولة”.

وشدد مجاهد على أن اتحاد بلاده “يعرف اللوائح جيداً ويعرف ما هو مطلوب منه، لذا لن يتساهل في الدفاع عن حقوقه خاصة وأن بطولة شمال أفريقيا تم الإعداد لها جيداً على مدار الفترة الماضية، بهدف التأهل من خلالها لأمم أفريقيا المقبلة (موريتانيا 2021)”.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية :”تواصلت مع بعثة المنتخب في تونس، والقرار بخصوص مباراة تونس لم يُحسم حتى الآن”، مؤكداً أن اتحاد الكرة المصري تقدم باحتجاج رسمي على إلغاء المباراة وطالب بإعادتها.

من جانبه، قال جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس لسكاي نيوز عربية :”قدمت احتجاجا رسميا لدى الكاف وشرحت كافة التفاصيل وقمت برصد كافة الظروف الصعبة، وحالة التعنّت التى تعرض لها منتخب شباب مصر فى 13 نقطة، وطلبنا إعادة المباراة أمام تونس”.

وكشف رئيس البعثة أن “الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة”، وقال أن المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وأبلغ منتخب مصر بإقامة الى المباراة قبل أن يصدر الحكم قراره الغريب بإلغاء المباراة.

وأكد علي على أن موقف منتخب مصر للشباب “سليم” بشأن سلبية عينة أحمد كوكا، موضحاً أن اتحاد شمال أفريقيا “يتعنّت” ضد مصر” بدون سبب.

يذكر أن مباراة مصر الأولى أمام ليبيا في البطولة ذاتها تم إلغاؤها للسبب ذاته، حيث لم يكتمل قوام المنتخب المصري فتم اعتباره مُنسحباً من البطولة.

عودة المنتخب

وأعلن الاتحاد المصري في بيان، السبت، بدء اتخاذ إجراءات عودة بعثة منتخب الشباب، “مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل”.

وقال إنه سيجري تشكيل لجنة تحقيق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أنه لن يتنازل أو يستسلم في هذه الأزمة، وسيواصل الدفاع عن منتخب الشباب، “بعدما قدّم أوراق ومستندات تؤكد صحة موقفه بشأن اكتمال القوام الأساسي، الذي كان كفيلاً بإقامة المباراة”.

وكشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة والذي تولّى المسئولية منذ ساعات أنه مُستمر في الدفاع عن موقف مصر في هذه القضية، موضحاً أن موقف اتحاد بلاده قوي في هذه الأزمة.

المحكمة الرياضية

وتابع أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أن الاتحاد المصري سيطرق كل الأبواب من أجل حماية حقوقه حتى لو تطلب ذلك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية.

وأشار مجاهد إلى أن الأزمة “كشفت عن تعنّت واضح ضد اتحاد الكرة المصري ومنتخب الشباب الذي كان جاهزاً لخوض المباراة أمس بل أن لاعبي المنتخب رفضوا فكرة العودة للقاهرة منذ أيام حينما تم اكتشاف عدد كبير من حالات كورونا بين صفوف المنتخب وأصروا على البقاء في تونس لاستكمال البطولة”.

وشدد مجاهد على أن اتحاد بلاده “يعرف اللوائح جيداً ويعرف ما هو مطلوب منه، لذا لن يتساهل في الدفاع عن حقوقه خاصة وأن بطولة شمال أفريقيا تم الإعداد لها جيداً على مدار الفترة الماضية، بهدف التأهل من خلالها لأمم أفريقيا المقبلة (موريتانيا 2021)”.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية :”تواصلت مع بعثة المنتخب في تونس، والقرار بخصوص مباراة تونس لم يُحسم حتى الآن”، مؤكداً أن اتحاد الكرة المصري تقدم باحتجاج رسمي على إلغاء المباراة وطالب بإعادتها.

من جانبه، قال جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس لسكاي نيوز عربية :”قدمت احتجاجا رسميا لدى الكاف وشرحت كافة التفاصيل وقمت برصد كافة الظروف الصعبة، وحالة التعنّت التى تعرض لها منتخب شباب مصر فى 13 نقطة، وطلبنا إعادة المباراة أمام تونس”.

وكشف رئيس البعثة أن “الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة”، وقال أن المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وأبلغ منتخب مصر بإقامة الى المباراة قبل أن يصدر الحكم قراره الغريب بإلغاء المباراة.

وأكد علي على أن موقف منتخب مصر للشباب “سليم” بشأن سلبية عينة أحمد كوكا، موضحاً أن اتحاد شمال أفريقيا “يتعنّت” ضد مصر” بدون سبب.

يذكر أن مباراة مصر الأولى أمام ليبيا في البطولة ذاتها تم إلغاؤها للسبب ذاته، حيث لم يكتمل قوام المنتخب المصري فتم اعتباره مُنسحباً من البطولة.

عودة المنتخب

وأعلن الاتحاد المصري في بيان، السبت، بدء اتخاذ إجراءات عودة بعثة منتخب الشباب، “مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل”.

وقال إنه سيجري تشكيل لجنة تحقيق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة.