أول رد من كلوب على تصريحات صلاح بشأن “الالتحاق بالليغا”

علّق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن حديث نجم “الريدز” محمد صلاح، الذي أشار في حواره مع صحيفة “آس” الإسبانية عن إمكانية انتقاله في المستقبل لريال مدريد أو برشلونة.

وأجرى صلاح حوارا مع “أس”، تطرق فيه إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وقال: “أشعر بخيبة أمل لكن الأمر يعود إلى المدرب”.

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا”.

وردا على تصريحات صلاح قال كلوب: “للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة في القيام بتغيير في التشكيل، مو لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني (أمام كريستال بالاس) فكرة جيدة وهذا هو الحال”، وفيما يخص الحوار مع “آس”، فقال: “ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي”.

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة السبت، في مباراة لم يشارك فيها صلاح أساسيا على غير العادة، فيما اعتبرها كثيرون “عقوبة” من كلوب بشأن تصريحات صلاح الذي بدا واجما على دكة البدلاء.

لكن النجم المصري شارك في الشوط الثاني وأحرز هدفين متتاليين بفارق 3 دقائق بيد أن احتفاله كان هادئا جدا بطريقة لافته للانتباه لا سيما بعد أخفى فمه بيديه وراح يتحدث مع أحد زملائه بعد هدفه الأول.

وحول غضب ساديو ماني بعد استبداله في الدقيقة 57، ومشاركة صلاح بدلا منه في لقاء ليفربول أمام كريستال بالاس، أوضح كلوب: “لم يكن ماني سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة ربما كانت هناك ضربة حرة أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف بالضبط، لكنه لم يبق في الملعب بعد ذلك”.

وأضاف: “إن الأولاد في الملعب لا يمكنهم لعب كرة القدم بهذه الطريقة، إذا كنت مجرد جندي تفعل ما يقوله رئيسك دائما”.

وتابع قائلا: “إنهم يفعلون ما أقوله لهم لكنهم بشر في النهاية ويتفاعلون بطريقة معينة، بعد المباراة كان ساديو على ما يرام تماما”.

وأجرى صلاح حوارا مع “أس”، تطرق فيه إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وقال: “أشعر بخيبة أمل لكن الأمر يعود إلى المدرب”.

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا”.

وردا على تصريحات صلاح قال كلوب: “للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة في القيام بتغيير في التشكيل، مو لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني (أمام كريستال بالاس) فكرة جيدة وهذا هو الحال”، وفيما يخص الحوار مع “آس”، فقال: “ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي”.

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة السبت، في مباراة لم يشارك فيها صلاح أساسيا على غير العادة، فيما اعتبرها كثيرون “عقوبة” من كلوب بشأن تصريحات صلاح الذي بدا واجما على دكة البدلاء.

لكن النجم المصري شارك في الشوط الثاني وأحرز هدفين متتاليين بفارق 3 دقائق بيد أن احتفاله كان هادئا جدا بطريقة لافته للانتباه لا سيما بعد أخفى فمه بيديه وراح يتحدث مع أحد زملائه بعد هدفه الأول.

وحول غضب ساديو ماني بعد استبداله في الدقيقة 57، ومشاركة صلاح بدلا منه في لقاء ليفربول أمام كريستال بالاس، أوضح كلوب: “لم يكن ماني سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة ربما كانت هناك ضربة حرة أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف بالضبط، لكنه لم يبق في الملعب بعد ذلك”.

وأضاف: “إن الأولاد في الملعب لا يمكنهم لعب كرة القدم بهذه الطريقة، إذا كنت مجرد جندي تفعل ما يقوله رئيسك دائما”.

وتابع قائلا: “إنهم يفعلون ما أقوله لهم لكنهم بشر في النهاية ويتفاعلون بطريقة معينة، بعد المباراة كان ساديو على ما يرام تماما”.