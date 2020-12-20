اقتصاد

الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

منذ 50 دقيقة
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هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.82 في المئة، وذلك بعد فرض بريطانيا قيود جديدة صارمة لمواجهة سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وعدم إحراز تقدم نحو الاتفاق لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة البريطاني إن من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على سلالة فيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.

كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.

وعند الساعة 1925 بتوقيت غرينتش، هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المئة لتبلغ قيمته 1.3417 دولار.

 

 

وقال وزير الصحة البريطاني إن من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على سلالة فيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.

كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.

وعند الساعة 1925 بتوقيت غرينتش، هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المئة لتبلغ قيمته 1.3417 دولار.

 

 

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