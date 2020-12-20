الراجحي: إقرار (العفو الشامل) وتعديلات الدوائر الانتخابية والجرائم الإلكترونية يحقق العدالة والمساواة

20 ديسمبر 2020 | | أكد النائب محمد الراجحي أن قوانين العفو الشامل وتعديل الدوائر الانتخابية والجرائم الإلكترونية قوانين مستحقة تحقق العدالة والمساواة.

وكشف الراجحي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن عقد مجموعة من النواب اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن انتخابات لجان المجلس والمقرر إجراؤها في جلسة بعد غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تنسيقية عن الاجتماع ستقوم بشرح ما تم التوصل إليه تفصيلًا.

وفي موضوع آخر قال الراجحي إن هناك لغطًا أعقب انتخابات رئاسة المجلس فيما يتعلق بتصويتات النواب، مشيرًا إلى أن هذا اللغط تسبب بإزعاج لأهله وناخبيه.

وأوضح أنه نفذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات النيابية التي سبقت الجلسة مبديًا استعداده للتوقيع على كتاب عدم التعاون مع الحكومة نتيجة عدم التزامها الحياد في انتخابات رئاسة المجلس.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على أن يتم التصويت للنائب بدر الحميدي ووضع بعض الضمانات منها باركود يتم وضعه فوق ورقة التصويت وتصويرها وبعدها يتم عرضها على النائب بدر الداهوم في اللجنة التنسيقية كونه هو النائب الوحيد المخول بالاطلاع عليها”.

وتابع “صورت تصويتي لمنصب الرئيس من خلال فيديو سناب ووضعت الوقت والتاريخ وبعدها خرجت لبدر الداهوم وفقًا للاتفاق الذي كان في خارج القاعة في أقل من خمس دقائق وجعلته يرى التصوير”، مؤكدًا أنه لم يبطل ورقة تصويته للنائب بدر الحميدي.

وأكد الراجحي حرصه على أن تتأكد قواعده الانتخابية أن ثقتهم فيه في محلها، مضيفًا أن “المواقف العلنية ستكشف في قادم الأيام ما ستخفيه المواقف السرية”.

وأضاف أنه لن ينحاز لطرف ضد آخر وأن مواقفه تتم بناء على قناعاته وقناعات ناخبيه، مشددًا على ضرورة وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. (ع.إ)(ح.ظ)