السيرة الذاتية للمغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح





فقدت الكويت اليوم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حيث كان أحد أبنائها الأوفياء الذين بذلوا الكثير من العطاء لخدمتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وقد ولد الراحل في 27 أبريل 1948 وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.وتقلد الراحل عدة مناصب منها المستشار الخاص لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء في المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 1999.كما تقلد الراحل منصب وزير شؤون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006 كما كان المغفور له بإذن الله مؤسسا وعضوا لجمعية حماية المال العام الكويتية.وكان آخر المناصب التي تقلدها الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك في التشكيل الحكومي ال35 لدولة الكويت في عام 2017 واستمر فيه حتى نوفمبر 2019. أما في مجال التجارة والاستثمار فقد كان للراحل عدة نشاطات حيث أسس شركة (فتوح القابضة) وشركة مشاريع الكويت القابضة إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حيث أسس دار الآثار الإسلامية وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على (مجموعة الصباح الأثرية) إضافة إلى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف المترو بوليتان – بولاية نيويورك الأمريكية.