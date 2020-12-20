محليات

الشيخ سلمان الحمود: الشيخ ناصر الصباح حمل على عاتقه رؤية «الكويت 2035»

منذ 42 دقيقة
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– وضع حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد نصب عينيهتقدم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود باسمه وباسم قياديي الادارة ببالغ حزنهم لرحيل “من حمل على عاتقه رؤية الكويت التنموية 2035″، وزير الدفاع السابق رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ونجل الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح في تصريح صحفي إن الشيخ ناصر الصباح طيب الله ثراه كان حكيماً قريباً من القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين، مستذكراً تحركاته الوطنية الثاقبة لبناء كويت جديدة 2035 بالتنسيق مع جميع جهات الدولة بما فيها الادارة العامة للطيران المدني، فضلاً عن حرصه الكبير على وضع حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد نصب عينه خلال تقلده جميع مناصبه الحكومية.

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