«الصحة» تستأنف المؤتمر الصحافي من مستشفى جابر.. الثلاثاء المقبل





أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد استئناف المؤتمر الصحفي من (مستشفى جابر) يوم الثلاثاء المقبل وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المجتمع حول آخر التطورات والمستجدات ذات الصلة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي حرص (الصحة) على تعزيز التواصل واطلاع المجتمع على آخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بمواجهة الفيروس وسبل الوقاية منه وتزامنا مع اقتراب موعد بدء أولى مراحل حملة التطعيم في البلاد.وأوضح السند أن استنئاف المؤتمر الذي سيكون عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) في الوقت الحالي يأتي إدراكا لأهمية التواصل الفعال لتعزيز آليات التعاون والرد على الاستفسارات وتعزيز التوعية العامة وتيسير الحصول على المعلومة العلمية الدقيقة بالتعاون مع المختصين من الكوادر الطبية والفنية.من جهته أكد مدير الاعلام الصحي في الوزارة الدكتور جراح العجمي في تصريح مماثل توفير كل الإمكانيات التقنية واللوجستية لاستئناف المؤتمر في مرحلته الثانية والذي سيبث مباشرة على تلفزيون دولة الكويت وعلى حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة.وأعرب العجمي عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه التي ترتكز على ترسيخ نهج الشفافية وأهمية التوعية والتثقيف الصحي.