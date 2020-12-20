المجددي: «البرولين».. كلمة السر لتحديد نوعية العسل

قال خبير إنتاج العسل محمد قاسم المجددي خلال تصريح صحفي له تعقيباً على بعض التساؤلات حول خصائص ومت العسل الطبيعي : إن العسل الطبيعي يحتوى على نسبة عالية من البرولين والإنزيمات العالية والفيتامينات . وأضاف المجددي ،أن عسل الزهر الطبيعي هو نتاج تغذية النحل على رحيق الزهر ، مشيراً ان بعض الناس يغذون النحل على السكر في وقت البرد القارص أوفي وقت الجفاف حيث لاتوجد نباتات أو من أجل تنشيط غدد النحل لكي يعيش فقط ، إلا أن البعض من منهم يغذي النحل من أجل إنتاج العسل ، مؤكداً أن هذا الأمر يكتشف بكل سهولة عند فحص منتجهم من العسل لإحتواء هذا النوع يحتوي على السكريات وأغلب مته سكروز عالي بجانب جزء بسيط من انزيمات معدة النحل .وأفاد بأن عسل النحل المغذى ” الغير طبيعي ” لايطبق عليه معايير العسل الموجودة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليج وبالتالي يسقط خلال الفحص بعد تبين قلة نسبة الإنزيمات والبرولين داخل مته ، أو من خلال فحص نظائر الكربون الذي يُبين مصدر الرحيق إن كان طبيعي من النباتات او من السكر المغذى عليه النحل .