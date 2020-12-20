خليل الصالح: السماح للموظفين (بالاستبدال النقدي) أسوة بالقطاعين العسكري والنفطي

20 ديسمبر 2020 | | طالب النائب خليل الصالح رئيس مجلس الوزراء بالسماح للموظفين بالاستبدال النقدي من رصيد إجازاتهم أسوة بجهات حكومية أخرى في القطاعين العسكري والنفطي.

وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذا المشروع موجود منذ السنة الماضية ووصل إلى مرحلته الأخيرة في مجلس الوزراء لكن تم تأجيله بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.

ونوه الصالح الى أن حق الاستبدال أثناء الخدمة يحقق فائدة للطرفين الحكومة والمواطن الذي يحتاج بيع جزء من اجازاته هو بحاجة ملحة الى هذا المبلغ، وكذلك الدولة تستفيد.

وأشار إلى انه قدم اقتراحا بقانون لتنظيم هذا الموضوع بحسب الرغبة ، مؤكدا ان “هناك الكثير من المواطنين ينتظرونه ، لاسيما ان هناك جهات حكومية اخرى في القطاع العسكري وأيضاً النفطي لديها هذا الأمر ويطبقونه”.

ووجه الصالح رسالة الى رئيس الحكومة قائلا” الملف موجود امامك منذ الأشهر الماضية ويحتاج الى دفعه خطوة إلى الأمام كي يكون متنفسا لأبناء الكويت المحتاجين في أقرب وقت ممكن” .(إع)(أ.غ)