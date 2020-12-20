سمو الأمير يتلقى اتصالاً من أمير تبوك للتعزية بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل أن لا يريه مكروها بعزيز.