فرنسي يحقق “الإنجاز الصعب”.. رقم قياسي تحت الثلج

حطم الفرنسي رومان فاندردورب، السبت، الرقم القياسي العالمي لأطول فترة غمر للجسم في الثلج، في خطوة تسعى إلى التوعية ودعم مكافحة سرطان الأطفال.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي، البالغ من العمر 34 عاما، داخل حجرة من “البليكسيغلاس” تحتوي على مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية.

وتخطى فاندردورب الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكام وحوالى 50 شخصا أتوا لدعمه في مدينة واترلو شمالي فرنسا.

وسعى الرجل من خلال هذه الخطوة إلى “تخطي الحدود البشرية”، بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية “ووندر أوغستين” الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد “توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا، لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل”.

وتدرب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، ثم عبر بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، أما النهاية فكانت في الثلج بمنطقة شاموني الجبلية في جبال الألب الفرنسية.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي، البالغ من العمر 34 عاما، داخل حجرة من “البليكسيغلاس” تحتوي على مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية.

وتخطى فاندردورب الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكام وحوالى 50 شخصا أتوا لدعمه في مدينة واترلو شمالي فرنسا.

وسعى الرجل من خلال هذه الخطوة إلى “تخطي الحدود البشرية”، بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية “ووندر أوغستين” الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد “توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا، لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل”.

وتدرب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، ثم عبر بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، أما النهاية فكانت في الثلج بمنطقة شاموني الجبلية في جبال الألب الفرنسية.