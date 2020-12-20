“فيتش” وتصنيف أدنوك الائتماني.. مؤشر قوي للكفاءة والتنافسية

في أحدث مؤشر على التمتع بقدر عال من الكفاءة والتنافسية، قامت وكالة “فيتش”، مؤخرا، بتثبيت تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” عند (AA+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة.

كما يعكس النجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجالات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة، والملاءة المالية العالية، والمرونة المالية، والمديونية المنخفضة، والأرباح العالية التي تحققها الشركة.

وتماشيا مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير تصنيف روابط الشركات الرئيسية والفرعية، أكدت “فيتش” كذلك تثبيت أدنوك عند تصنيف “AA” بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي.

وذكرت وكالة “فيتش” أن هذه التصنيفات تعد أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

كما أشادت “فيتش” بالنجاح الذي حققته استراتيجية أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة من خلال استقطاب شركاء جدد، والحصول على حصص أقلية في شركاتها العاملة، مما أسهم في توفير رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو وتحسين الوصول إلى أسواق المال العالمية.

وأبرزت “فيتش” نجاح أدنوك في استقطاب 15.9 مليار دولار، من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع خلال عام 2020، والتي أعقبت إنجاز أدنوك لاتفاقية رائدة للاستثمار في أصول محددة من البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز بقيمة 20.7 مليار دولار، مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لوحدها أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات بلغت 10.1 مليار دولار.

وذكرت “فيتش” أن ربحية أدنوك تتماشى مع الأرباح التي تحققها شركات النفط العالمية، وتتجاوز ربحية بعض شركات النفط الوطنية الرائدة من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج للشركة، والإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك من النفط الخام ونظام ضريبي متميز يتيح ميزات تنافسية.

وقال رئيس الشؤون المالية للمجموعة، أحمد جاسم الزعابي: “يسعدنا ويشرفنا أن جهودنا الدؤوبة خلال العام الماضي للتكيف مع ظروف السوق الاستثنائية غير المسبوقة قد أتت ثمارها وحظيت بتقدير فيتش، التي تعد إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. ويعكس بدقة احتفاظنا بتصنيفاتنا كواحدة من أفضل الشركات في القطاع على مستوى العالم، موارد أدنوك عالمية المستوى، وأداءنا التشغيلي والمالي القوي، وملاءتنا المالية القوية، ونموذجنا الاستثماري المدروس والمنضبط”، حسب ما ذكرت وكالة “وام”.

وأضاف: “تؤكد هذه التصنيفات الأهداف الطموحة التي وضعتها أدنوك من خلال استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتقدم المستمر الذي تحققه في تحقيق أهدافها، والتي تستند إلى إعلان المجلس الأعلى للبترول مؤخرا عن اعتماد خطة أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي خلال الفترة بين 2021-2025”.

ويدعم تثبيت “فيتش” للتصنيف الائتماني الذي منحته لأدنوك استراتيجية الشركة المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وإنجازات ونجاحات الشركة في إحداث نقلة نوعية في الثقافة المؤسسية في أدنوك ومجموعة شركاتها لتكون ذات طابع تجاري مع التركيز الدائم على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي.

ومنذ الإعلان عام 2017 عن نهج استباقي مرِن لإدارة أصولها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة الهادفة إلى تحقيق قيمة إضافية، دخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مدعومة بأصول “خط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام” (أدكوب).

واستقطبت شركاء استراتيجيين جدد من خلال إبرام اتفاقيات امتياز لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من موارد تقليدية وغير تقليدية من خلال مزايدة تنافسية، وذلك ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة، وإطلاق صناعة تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الغاز غير التقليدي.

وأبرمت أدنوك العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

كما أنجزت أدنوك مؤخرا شراكات استراتيجية مبتكرة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز، وأصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز.

وتستند استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي على مرتكزات أساسية تتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وتعزيز الفعالية والتي تعد مبادئ عامة تستند عليها جميع القرارات الاستراتيجية لأدنوك ومجموعة شركاتها.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة.

كما يعكس النجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجالات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة، والملاءة المالية العالية، والمرونة المالية، والمديونية المنخفضة، والأرباح العالية التي تحققها الشركة.

وتماشيا مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير تصنيف روابط الشركات الرئيسية والفرعية، أكدت “فيتش” كذلك تثبيت أدنوك عند تصنيف “AA” بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي.

وذكرت وكالة “فيتش” أن هذه التصنيفات تعد أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

كما أشادت “فيتش” بالنجاح الذي حققته استراتيجية أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة من خلال استقطاب شركاء جدد، والحصول على حصص أقلية في شركاتها العاملة، مما أسهم في توفير رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو وتحسين الوصول إلى أسواق المال العالمية.

وأبرزت “فيتش” نجاح أدنوك في استقطاب 15.9 مليار دولار، من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع خلال عام 2020، والتي أعقبت إنجاز أدنوك لاتفاقية رائدة للاستثمار في أصول محددة من البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز بقيمة 20.7 مليار دولار، مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لوحدها أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات بلغت 10.1 مليار دولار.

وذكرت “فيتش” أن ربحية أدنوك تتماشى مع الأرباح التي تحققها شركات النفط العالمية، وتتجاوز ربحية بعض شركات النفط الوطنية الرائدة من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج للشركة، والإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك من النفط الخام ونظام ضريبي متميز يتيح ميزات تنافسية.

وقال رئيس الشؤون المالية للمجموعة، أحمد جاسم الزعابي: “يسعدنا ويشرفنا أن جهودنا الدؤوبة خلال العام الماضي للتكيف مع ظروف السوق الاستثنائية غير المسبوقة قد أتت ثمارها وحظيت بتقدير فيتش، التي تعد إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. ويعكس بدقة احتفاظنا بتصنيفاتنا كواحدة من أفضل الشركات في القطاع على مستوى العالم، موارد أدنوك عالمية المستوى، وأداءنا التشغيلي والمالي القوي، وملاءتنا المالية القوية، ونموذجنا الاستثماري المدروس والمنضبط”، حسب ما ذكرت وكالة “وام”.

وأضاف: “تؤكد هذه التصنيفات الأهداف الطموحة التي وضعتها أدنوك من خلال استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتقدم المستمر الذي تحققه في تحقيق أهدافها، والتي تستند إلى إعلان المجلس الأعلى للبترول مؤخرا عن اعتماد خطة أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي خلال الفترة بين 2021-2025”.

ويدعم تثبيت “فيتش” للتصنيف الائتماني الذي منحته لأدنوك استراتيجية الشركة المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وإنجازات ونجاحات الشركة في إحداث نقلة نوعية في الثقافة المؤسسية في أدنوك ومجموعة شركاتها لتكون ذات طابع تجاري مع التركيز الدائم على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي.

ومنذ الإعلان عام 2017 عن نهج استباقي مرِن لإدارة أصولها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة الهادفة إلى تحقيق قيمة إضافية، دخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مدعومة بأصول “خط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام” (أدكوب).

واستقطبت شركاء استراتيجيين جدد من خلال إبرام اتفاقيات امتياز لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من موارد تقليدية وغير تقليدية من خلال مزايدة تنافسية، وذلك ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة، وإطلاق صناعة تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الغاز غير التقليدي.

وأبرمت أدنوك العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

كما أنجزت أدنوك مؤخرا شراكات استراتيجية مبتكرة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز، وأصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز.

وتستند استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي على مرتكزات أساسية تتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وتعزيز الفعالية والتي تعد مبادئ عامة تستند عليها جميع القرارات الاستراتيجية لأدنوك ومجموعة شركاتها.