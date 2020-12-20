مجلس الأمة

مطيع: تقدمت باقتراحين لإلغاء تجريم الفرعيات وضم المناطق الجديدة لسجل القيود الانتخابية

منذ 38 دقيقة
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20 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب د. أحمد مطيع العازمي عن تقديمه  اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين، من بينها ما يتعلق بإضافة مناطق جديدة إلى السجلات الانتخابية وإلغاء قانون تجريم الفرعيات. 

 

وأوضح مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح الخاص بإصافة المناطق الجديدة في الدائرة الخامسة الى سجل القيود الانتخابية يضم مناطق المسايل وابو الحصاني وضاحية أبو فطيرة ومدينتي صباح الاحمد السكنية وجنوب صباح الأحمد.

 

وبين ان من بين تلك الاقتراحات ما يتعلق  بإلغاء قانون تجريم الفرعيات مؤكدا حق كل أبناء الكويت من مختلف القبائل والطوائف ان تختار ممثلها في مجلس الامة معتبرا أن الفرعيات لا يوجد بها أي إضرار بالأمن العام .

 

من جهة أخرى قال مطيع إنه اتفق مع عدد من النواب لإنجاز العديد من القوانين المهمة منها العفو العام وإسقاط القروض وقوانين مكافحة الفساد.(إع)(أ.غ)

 

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