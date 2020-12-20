محليات

وزير “الإسكان”: الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشاريع

منذ 51 دقيقة
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أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي الدكتور عبدالله معرفي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشاريع الاسكانية وتنفيذ الاعمال وفق المواصفات المتفق عليها.وقال معرفي في تصريح صحفي اليوم الأحد على هامش زيارته لمدينة (المطلاع) السكنية للاطلاع على سير الأعمال فيها إن المدينة تخدم 28288 أسرة كويتية مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة والالتزام بتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد.وفي سياق متصل قام الوزير بجولة داخل قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمع خلالها الى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة في بعض الإدارات لاسيما إدارة خدمة المواطن.واطلع على آلية تسليم شهادات (لمن يهمه الأمر) تمهيدا لاستخراج أوامر البناء في مدينتي (المطلاع) و(جنوب عبدالله المبارك) السكنيتين.

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