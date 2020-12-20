وزير الشباب يهنئ قطر والسعودية بفوزهما باستضافة «آسياد 2030 و2034»

هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري دولة قطر والمملكة العربية السعودية بفوز كل من العاصمة القطرية الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) لعام 2030 والعاصمة السعودية الرياض التي نالت شرف تنظيم نسخة الدورة نفسها لعام 2034.وقال الوزير المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الاحد ان اسناد تنظيم هذه الدورة الاكبر على المستوى القاري للعاصمتين الخليجيتين دليل على التطور الكبير الذي تحظى به المنشآت الرياضية والكوادر الرياضية والادارية في البلدين الشقيقين.واعرب عن ثقته بقدرة العاصمتين الخليجيتين الرياض والدوحة على تنظيم “دورتين رياضيتين مثاليتين” على كل الصعد لما يمتلكه البلدان من خبرة كبيرة في تنظيم اكبر المحافل الرياضية لا سيما ان الرياضة تجد رعاية ودعما فيهما من اعلى المستويات.يذكر ان اعلان فوز المدينتين باستضافة الدورة القارية التي تقام كل اربعة أعوام وتشمل اقامة العاب رياضية اولمبية جماعية وفردية للجنسين جاء عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي عقد قبل أيام بالعاصمة العمانية مسقط.