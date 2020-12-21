أحمد الحمد: تقدمت باقتراح بمنح أبناء الكويتية حق الإقامة الدائمة

21 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب أحمد الحمد عن تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي بأحقية ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الحصول على الإقامة الدائمة وكذلك منحهم الحق في ميراث امهاتهم في حال وفاتها.

وقال الحمد في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة إن الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة من دون أي تفرقة، متمنيا من النواب كافة التعاون لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد الحمد أنه سوف يترجم أقواله إلى أفعال وسوف ينفذ جميع البرامج التي وعد بها أهل الكويت في حملته الانتخابية وذلك من خلال الاقتراحات الأسئلة البرلمانية وغيرها.

وفي ختام تصريحه قدم الحمد خالص التعازي واصدق المواساة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولأسرة الصباح الكرام وللشعب الكويتي كافة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.(ع.إ)(أ.غ)