اقتصاد

“إل عال” الإسرائيلية تسيّر أول رحلة للمغرب الثلاثاء

منذ 23 دقيقة
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قالت شركة طيران إل عال الإسرائيلية إنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر وإن الطائرة ستحمل وفدا أميركيا إسرائيليا مشتركا.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم إل.واي555، ست ساعات وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أميركية بين المغرب وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

 

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم إل.واي555، ست ساعات وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أميركية بين المغرب وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

 

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