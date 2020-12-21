«الزراعة»: حظر استيراد الطيور من 7 دول.. بسبب الإنفلونزا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قرارات بفرض حظر مؤقت لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من بولندا والدنمارك والسويد وبلجيكا وإيطاليا وكرواتيا وفرنسا بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين ضرورة أن تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق اجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والاجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضافت أنه سيتم رفض الارساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.