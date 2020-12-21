محليات

«الشبكة الوطنية»: زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوب غرب الكويت

منذ 47 دقيقة
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رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل اليوم الإثنين زلزلاً هز الكويت وشعر به بعض السكان في بالبلاد، بقوة 4.4 درجات بمقياس ريختر جنوب غرب البلاد «منطقة المناقيش».وأفادت الشبكة صباح اليوم، أن الهزة الأرضية كانت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.بدوره، قال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة “سجلت اليوم في تمام الساعة 6:04 فجراً بتوقيت دولة الكويت زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت «منطقة المناقيش»، على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض”.ومن جانبه، قال الفلكي والجغرافي عادل السعدون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “زلزال بقوة 4.4 حدث في منطقة حدودية كويتية سعودية تقع إلى الغرب من منطقة المناقيش البترولية الكويتية”.

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