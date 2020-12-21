محليات

«الطيران المدني»: قرار إضافة المملكة المتحدة لـ «الدول المحظورة» يسري غداً.. اعتباراً من الساعة 11 صباحاً

منذ 45 دقيقة
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «بناء على تعليمات السلطات الصحية تم اضافة المملكة المتحدة الى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها الى دولة الكويت».وقالت الإدارة إن قرار اضافة المملكة المتحدة الى الدول عالية الخطورة يسري اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت ( 8:00 GMT ) من يوم الإثنين الموافق 2020/12/21.

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