العنزي: تقدمت بحزمة اقتراحات بقوانين تلبي طموحات المواطنين

21 ديسمبر 2020 | | قال النائب خالد العنزي إنه تقدم بعدد من الاقتراحات ووجه أسئلة برلمانية بهدف تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي كافة بأعمال تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأوضح العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه تقدم والنائب د. حسن جوهر باقتراح بتعديل قانون الانتخاب والذي يحتوي على فكرة جيدة مفادها بان يكون لكل ناخب 4 أصوات صوت ملزم في دائرته الانتخابية و3 اصوات يستطيع التصويت فيهم بأي دائرة أخرى.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح يترك الحرية للناخب في اختيار ما يشاء، وسينهي مشاكل كثيرة متعلقة بنقل الاصوات وغيرها من المثالب التي تعتري القوانين السابقة.

وأضاف أنه تقدم أيضاً والنائب حسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل اختصاصات المحكمة الادارية بجعلها تنظر قرارات سحب الجنسية.

ونوه إلى أهمية مقترح شراء الدولة قروض المواطنين وسدادها من مبلغ غلاء المعيشة، واصفاً إياه بال المستحق، لاسيما ان كثير من ابناء الشعب الكويتي يأن من مشاكل القروض وينتظرون انجازه على مدار سنوات مضت. وبين ان ما يميز هذا القانون انه لا يكلف الدولة شيء ويحقق العدالة، وشراء الدولة للمديونية يقابله استقطاع غلاء المعيشة، وبالتالي المواطن الغير مقترض سيتمتع بغلاء المعيشة، وان هذا القانون يحقق العدالة وانه واجب التطبيق في اسرع وقت ممكن. ولفت إلى تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بجعل التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب علنياً.

ومن جهة أخرى كشف العنزي عن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافآت العاملين في الصفوف الامامية لمكافحة وباء كورونا والتي اعلنت عنها الحكومة بتاريخ 25 مايو 2020 ولم يتم صرفها.

وأضاف “وجهت هذا السؤال لرئيس مجلس الوزراء حول موعد صرف هذه المكافأة للعاملين بالصفوف الامامية وآليات اعداد الكشوف للمسحقين، والفئات المستحقة لهذه المكافآت وبيان آلية احتسابها لكل فئة؟ “، لافتاً إلى أنه ينتظر الإجابة على سؤاله في الايام القليلة المقبلة .

وأشار العنزي إلى توجهه سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة الشيخ باسل الحمود حول الاجراءات التي اتخذها في شأن استيضاح المعلومات الطبية حول هذا النوع الجديد من فايروس كرونا، و فاعلية البروتوكول الطبي، ومدى تأثيره على جهازية المرافق والطواقم الطبية؟

وشدد على ضرورة استجلاء المعلومات بهذا الشأن، مؤكداً أنه ينتظر الاجابة سريعاً من وزير الصحة نظرا لخطورة المرحلة القادمة بحسب ما هو حادث في الدول الاوروبية.

ومن جانب آخر طالب العنزي النواب بالالتفات إلى إنجاز القوانين التي تصب في صالح المواطنين وعدم إهدار الوقت في أمور أخرى، كاشفا أنه في حال توفيقه في انتخابات اللجنة التشريعية سيكون هناك أولوية لإنجاز اقتراح شراء المديونيات.(ع.إ)