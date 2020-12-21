«المعلومات المدنية»: العمالة المنزلية ضمن تطبيق «هويتي»

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي اليوم الاثنين اطلاق تحديث جديد لتطبيق (هويتي) ليشمل فئة العمالة المنزلية (المادة 20) والتي يتجاوز عددها 765 ألفا بحسب آخر الاحصاءات.وأكد العسعوسي في تصريح صحفي حرص الهيئة الدائم على تطوير برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية لتسهم في خدمة مراجعيها من المواطنين والمقيمين وتسهيل الاجراءات لإنجاز كل المعاملات.وأضاف أنه بإمكان العمالة المنزلية استخدام تطبيق (هويتي) لإثبات هويتهم كبديل رقمي للبطاقة المدنية لإنجاز المعاملات وكذلك للدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية لا سيما مع خطة مجلس الوزراء بشأن عودة العمالة المنزلية إلى الكويت.وأضاف العسعوسي أن عدد مستخدمي تطبيق هويتي تجاوز مليونا و100 ألف مستخدم استفادوا من تحميل البرنامج واستخدامه في إثبات الهوية في انجاز المعاملات الحكومية والخاصة وكذلك استخدامه في إثبات الدخول والخروج الى البلاد.