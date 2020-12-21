“المواصلات” تشارك بالاجتماع التحضيري للجنة وكلاء “النقل الخليجية”





شاركت وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب في الاجتماع التحضيري ال23 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات للتحضير للاجتماع المقبل لوزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي.وأوضحت الشهاب في تصريح صحفي ان الاجتماع الذي عقد افتراضيا اليوم الاثنين ناقش عددا من الاقتراحات والتوصيات تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري مشيرة الى ان مثل هذا التواصل من شأنه تعزيز التعاون المشترك وتبني المشاريع ذات الصلة والنفع المتبادل.وأضافت ان الاجتماع خلص الى عدد من التوصيات منها استكمال المرحلة الثانية من دراسة انشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية وتزويد الأمانة العامة بمرئياتها بشأن مسودة الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد الى جانب دراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة الحديد والجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ وتشغيل المشروع اضافة الى الملاحق الفنية والخطة التشغيلية للمشروع.وفيما يخص لجنة مسؤولي الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس أفادت الشهاب انه سيتم رفع الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة للوحدات البحرية الصغيرة وتحديث قواعد وتعليمات الموانئ وتحديث لائحة سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة التي لاتشملها المعاهدات البحرية الدولية.وعن النقل البري وهندسة الطرق قالت الشهاب انه تم مناقشة المعجم الخليجي للمصطلحات الهندسية في مجال النقل البري والطرق باللغة العربية وتكليف اللجان الفنية وفرق العمل بأعمالها في هذا المجال في اطار وزراء النقل والمواصلات.وأوضحت انه تم مناقشة ورقة الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا) وبحث جهود الأمانة العامة للتخفيف من تداعيات كورونا على قطاع النقل والتعاون مع المنظمة الأوربية للنقل الدولي بالسكك الحديد الى جانب مناقشة دعم كلية عمان البحرية تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات الواردة باجتماعها ال21.