بلدية «مبارك الكبير»: توجيه 29 تنبيها لوجود أنقاض ودفان ومخلفات بناء

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة بهدف التأكد من عدم استغلال أملاك الدولة وعدم وجود مواد إنشائية .وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م ميساء بوشهري بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بالنويتان ( ب،ج) بإدارة السلامة بعموم مناطق المحافظة اسفرت عن توجيه 29 تنبيها لوجود كميات من الأنقاض الإنشائية على أن تستكمل الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد إنتهاء المدة القانونية للتنيهات ، لافتة في هذا الخصوص إلى قيام الفرييق الرقابي بالنوبه “ب” بتوجيه 5 تنبيهات لوجود أنقاض ودفان ، فيما قام الفريق الرقابي بالنوبه “ج” بتوجيه 24 تنبها لوجود أنقاض ومواد دفان وبناء.ودعت بوشهري أصحاب العقارات الإلتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا ، لافتة إلى إن الفريق الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة .ودعت ادارة العلاقات العامة المواطنين الاتصال على الخط الساخن 139 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.