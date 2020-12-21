تشلسي يسترد اعتباره من جاره وست هام بالفوز 3-0

استرد تشلسي اعتباره من جاره وضيفه وست هام، وعاد إلى سكة الانتصارات بالفوز عليه 3-صفر، الاثنين، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل تشلسي اللقاء باحثاً عن الثأر بعد خسارته مواجهتيه الأخيرتين مع جاره (صفر-1 و2-3)، واستعادة توازنه بعد خسارته في المرحلتين الماضيتين أمام إيفرتون وولفرهامبتون، وتوقف سلسلة مبارياته من دون هزيمة عند 17 مباراة في جميع المسابقات.

وحقق فريق المدرب فرانك لامبارد مبتغاه، وتحضر بشكل جيد لما ينتظره من فترة شاقة مقبلة، إذ يخوض ست مباريات من الأحد وحتى 19 الشهر المقبل، ثلاث منها من العيار الثقيل في الدوري، الأحد، ضد جاره الآخر أرسنال، ثم في الثالث من الشهر المقبل في أولى مبارياته للعام الجديد ضد مانشستر سيتي، وأخيرا ضد ليستر في 19 منه.

ويدين تشلسي بفوزه السابع وصعوده إلى المركز الخامس على حساب جاره الآخر توتنهام، الذي خسر الأحد أمام ليستر صفر-2، برصيد 25 نقطة وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر، إلى البرازيلي تياغو سيلفا وتامي ايبراهام اللذين سجلا الأهداف الثلاثة.

وافتتح سيلفا التسجيل في الدقيقة 10 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، ثم انتظر الـ”بلوز” حتى الدقيقة 78 لإضافة الثاني إثر هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طويلة من الحارس السنغالي إدوار مندي، ووصلت الى الألماني تيمو فيرنر الذي مررها لايبراهام، فأودعها الأخير الشباك.

ثم سرعان ما وجه إيبراهام الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني بعدما تابع كرة صدها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي إثر رأسية للأميركي كريستيان بوليسيتش (80).

ولم تكن فرحة تشلسي مكتملة إذ خسر جهود بن تشيلويل باكراً واضطر إلى استبداله بالإيطالي-البرازيلي إمرسون بالمييري في مباراة صعبة ضد فريق دخل اللقاء على خلفية أربعة انتصارات وتعادل في المراحل الست الماضية، لكن انتهى به الأمر بتلقي الهزيمة الرابعة للموسم وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.

ودخل تشلسي اللقاء باحثاً عن الثأر بعد خسارته مواجهتيه الأخيرتين مع جاره (صفر-1 و2-3)، واستعادة توازنه بعد خسارته في المرحلتين الماضيتين أمام إيفرتون وولفرهامبتون، وتوقف سلسلة مبارياته من دون هزيمة عند 17 مباراة في جميع المسابقات.

وحقق فريق المدرب فرانك لامبارد مبتغاه، وتحضر بشكل جيد لما ينتظره من فترة شاقة مقبلة، إذ يخوض ست مباريات من الأحد وحتى 19 الشهر المقبل، ثلاث منها من العيار الثقيل في الدوري، الأحد، ضد جاره الآخر أرسنال، ثم في الثالث من الشهر المقبل في أولى مبارياته للعام الجديد ضد مانشستر سيتي، وأخيرا ضد ليستر في 19 منه.

ويدين تشلسي بفوزه السابع وصعوده إلى المركز الخامس على حساب جاره الآخر توتنهام، الذي خسر الأحد أمام ليستر صفر-2، برصيد 25 نقطة وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر، إلى البرازيلي تياغو سيلفا وتامي ايبراهام اللذين سجلا الأهداف الثلاثة.

وافتتح سيلفا التسجيل في الدقيقة 10 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، ثم انتظر الـ”بلوز” حتى الدقيقة 78 لإضافة الثاني إثر هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طويلة من الحارس السنغالي إدوار مندي، ووصلت الى الألماني تيمو فيرنر الذي مررها لايبراهام، فأودعها الأخير الشباك.

ثم سرعان ما وجه إيبراهام الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني بعدما تابع كرة صدها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي إثر رأسية للأميركي كريستيان بوليسيتش (80).

ولم تكن فرحة تشلسي مكتملة إذ خسر جهود بن تشيلويل باكراً واضطر إلى استبداله بالإيطالي-البرازيلي إمرسون بالمييري في مباراة صعبة ضد فريق دخل اللقاء على خلفية أربعة انتصارات وتعادل في المراحل الست الماضية، لكن انتهى به الأمر بتلقي الهزيمة الرابعة للموسم وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.