تصريح مفاجئ لميسي يحسم مصيره مع برشلونة

بعد تردد أنباء عن احتمال رحيله عن برشلونة الإسباني، أعاد نجم “البلوغرانا”، الأرجنتيني ليونيل ميسي الأمل بالبقاء لمشجعي الفريق، وذلك عبر تصريح في حوار صحفي.

وأذاع برنامج “المون” الذي تبثه إذاعة “راك 1” الكتالونية، مقتطفا من المقابلة التي سجلها الصحفي الإسباني جوردي إيفول مع ميسي، والتي ستبث بالكامل يوم الأحد 27 ديسمبر عبر قناة “لا سيستا” الإسبانية، أشار فيه “البرغوث” إلى أنه كان محبطا ويريد الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضاف ميسي: “الحقيقة هي أنني اليوم بخير، وصحيح أنني مررت بوقت سيء للغاية في الصيف، وهذا يعود لأحداث سابقة، ما حدث قبل الصيف وكيف انتهى الموسم والبوروفاكس (خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل، على أن تكون موثقة بتاريخ وتوقيت الوصول) وكل ذلك… ثم كنت أسحب ذلك قليلا في بداية الموسم، أنا اليوم بحالة جيدة ولدي رغبة في التنافس بجد على كل البطولات التي نخوضها، ومتحمس لذلك، وأعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى النادي والفريق، وكل ما يحيط ببرشلونة أصبح صعبا، لكن لدي الرغبة”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

واستخدم ميسي خدمة “البوروفاكس” بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، حيث طالب “البلوغرانا” بتفعيل بند الرحيل المجاني عن صفوف الفريق، لكن إدارة برشلونة برئاسة غوسيب ماريا بارتوميو تمسكت في حقها بانتهاء مدة تفعيل البند، وطلبت الحصول على الشرط الجزائي المقدّر بقيمة 700 مليون يورو.

وعادل ميسي رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة كشفت قبل أيام قائمة أفضل 11 لاعب كرة قدم عبر التاريخ، استنادا لـ140 صحفي رياضي من حول العالم، وأطلقت اسم “فريق الأحلام” على التشكيلة التاريخية.

وضمت التشكيلة اسمي بيليه وميسي في فريق واحد، إلى جانب لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وتشافي هيرنانديز ولوثار ماتيوس وكافو وبيكنباور ومالديني.

وأذاع برنامج “المون” الذي تبثه إذاعة “راك 1” الكتالونية، مقتطفا من المقابلة التي سجلها الصحفي الإسباني جوردي إيفول مع ميسي، والتي ستبث بالكامل يوم الأحد 27 ديسمبر عبر قناة “لا سيستا” الإسبانية، أشار فيه “البرغوث” إلى أنه كان محبطا ويريد الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضاف ميسي: “الحقيقة هي أنني اليوم بخير، وصحيح أنني مررت بوقت سيء للغاية في الصيف، وهذا يعود لأحداث سابقة، ما حدث قبل الصيف وكيف انتهى الموسم والبوروفاكس (خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل، على أن تكون موثقة بتاريخ وتوقيت الوصول) وكل ذلك… ثم كنت أسحب ذلك قليلا في بداية الموسم، أنا اليوم بحالة جيدة ولدي رغبة في التنافس بجد على كل البطولات التي نخوضها، ومتحمس لذلك، وأعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى النادي والفريق، وكل ما يحيط ببرشلونة أصبح صعبا، لكن لدي الرغبة”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

واستخدم ميسي خدمة “البوروفاكس” بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، حيث طالب “البلوغرانا” بتفعيل بند الرحيل المجاني عن صفوف الفريق، لكن إدارة برشلونة برئاسة غوسيب ماريا بارتوميو تمسكت في حقها بانتهاء مدة تفعيل البند، وطلبت الحصول على الشرط الجزائي المقدّر بقيمة 700 مليون يورو.

وعادل ميسي رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة كشفت قبل أيام قائمة أفضل 11 لاعب كرة قدم عبر التاريخ، استنادا لـ140 صحفي رياضي من حول العالم، وأطلقت اسم “فريق الأحلام” على التشكيلة التاريخية.

وضمت التشكيلة اسمي بيليه وميسي في فريق واحد، إلى جانب لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وتشافي هيرنانديز ولوثار ماتيوس وكافو وبيكنباور ومالديني.