رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت





أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد أثناء استقباله للسفير الكويتي سالم الزمانان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت.وذكر بيان حكومي أن الطرفين بحثا التعاون بين البلدين الجارين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة ملف المنح التي سبق ان قدمت للعراق في مؤتمر اعادة الاعمار الذي استضافته الكويت في عام 2018.وأضاف أنهما ناقشا كذلك آليات تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة وتعزيز عملها في المرحلة المقبلة.ونقل البيان عن الكاظمي حرصه على بناء أفضل الروابط وتعزيز التعاون مع الكويت في جميع القطاعات وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.كما وجه الكاظمي الدعوة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.ويستعد البلدان حاليا لاستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.