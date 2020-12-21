سمو الأمير يتلقى برقية تعزية من أمير قطر بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكکروها بعزيز.