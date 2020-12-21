سمو الأمير يعزي أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تعاز إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تعاز إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة.