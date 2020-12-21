مدير عام «الجمارك»: تقديم التسهيلات الكاملة لوصول لقاح فيروس «كورونا»

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات الكاملة لوصول لقاح فيروس كورونا (COVID 19).جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره المستشار جمال الجلاوي مع ممثلي وزارة الصحة وإدارة الطيران المدني وشركات النقل السريع.وقال المستشار إنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة، سواء من الناحية المستندية أو الإجرائية، لسرعة التخليص الجمركي من خلال الإفراج المسبق للمحافظة على سلامة وجودة صلاحية اللقاحات وفق الاشتراطات الصحية، وحفاظاً على المال العام، مع التأكيد على شركات النقل بالالتزام بتقديم الإفراجات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لسرعة التخليص والنقل والتخزين ومكافحة الاتجار غير المشروع.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق الثنائي مع الجهات المعنية والتأكيد على تواجد الإدارة العامة للجمارك على مدار الساعة للتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطيران المدني، الذين قدموا- مشكورين- تعاونهم بالرد على كافة الاستفسارات والإجراءات التي ستقدم من ممثليهم، مبيناً أنه تم الاتفاق على الآلية اللازمة للنقل والتخليص للقاح فيروس كورونا (COVID 19)، متمنياً السلامة للجميع، وأن يرفع الله البلاء والوباء.