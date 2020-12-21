هشام الصالح: اقتراح بشراء الدولة قروض المواطنين وسدادها من مبلغ غلاء المعيشة

21 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه والنائب خالد العنزي باقتراح بقانون يقضي بقيام الدولة بشراء قروض المواطنين من البنوك المختلفة، واستقطاع قيمة غلاء المعيشة كقسط لسدادها حتى الانتهاء منها.

وقال الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المقترح ينص على أن تقوم الدولة بشراء أصل الدين وبالتالي تسقط فوائد هذه القروض ثم تخصم من المقترض المبلغ المقدر لغلاء المعيشة بقيمة ١٢٠ دينار شهريا إلى حين سداد المبلغ.

ورأى الصالح أن المقترح دستوري وقانوني لا غبار عليه ويحقق المساواة بين المواطنين، معربا عن أمله في دعم الأغلبية في مجلس الأمة والحكومة لهذا الاقتراح.

وبين أن الاقتراح تبلغ كلفته نحو مليار دينار فقط لكن لن يضر المال العام كون هذه الأموال ستسترد من المواطنين المقترضين كما أنه سيخفف عن كاهل المواطنين بتيسير أقساط القروض.

وبين أن الكويت سبق وقامت بعد الغزو مباشرة بشراء المديونيات وإسقاط قروض المواطنين لدى بنك التسليف، وشراء ١١١٢ مديونية للتجار.

وأشار إلى أن دولا أخرى قامت بإجراءات مماثلة إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط قروض بقيمة ٧٠٠ مليار دولار إثر أزمة الرهن العقاري.

وعن أهمية الاقتراح قال الصالح أن هناك ١١٦ ألف مواطن عليهم طلبات ضبط وإحضار كما أن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى أن عدد المقترضين من المواطنين يبلغ٥٦٠ ألف مواطن.(إع)