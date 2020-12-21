وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني





التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت اذ تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد حضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.