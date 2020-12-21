وزير الدفاع يؤبن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

أبن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.وأعرب الشيخ حمد الجابر في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي اليوم الاثنين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وذوي المغفور له بإذن الله تعالى وعموم أسرة آل الصباح الكرام.وأشاد بالاسهامات والجهود الوطنية البارزة التي قام بها الفقيد رحمه الله خلال مسيرة عمله الحافلة بالبذل والعطاء في خدمة الكويت وذلك على مدار سنوات عمله العديدة وعبر جميع المناصب التي تقلدها.ودعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم من أعمال جليلة وتفان واخلاص في أداء واجبه الوطني.