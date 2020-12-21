﻿غوارديولا لا ينتظر صفقات جديدة.. والسبب “عالمي”

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه لا يتوقع أن يبرم فريقه أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير كانون الثاني 2021، رغم مشكلاته الهجومية وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة كوفيد-19على ناديه.

ولم يهز المهاجم سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الشباك في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة، بينما أحرز غابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز مانشستر سيتي 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، أي أكثر قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفا).

وردا على سؤال بشأن إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية الشهر المقبل قال غوارديولا: “لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن”.

وأضاف المدرب الإسباني: “جميع الأندية تعاني. وضعنا ليس استثناء في ذلك”.

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع مان سيتي أداء متميزا.

وفي فوز سيتي 1-صفر على ساوثمبتون السبت الماضي حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري، بعدما اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم، وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية، الثلاثاء.

ولم يهز المهاجم سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الشباك في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة، بينما أحرز غابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز مانشستر سيتي 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، أي أكثر قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفا).

وردا على سؤال بشأن إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية الشهر المقبل قال غوارديولا: “لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن”.

وأضاف المدرب الإسباني: “جميع الأندية تعاني. وضعنا ليس استثناء في ذلك”.

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع مان سيتي أداء متميزا.

وفي فوز سيتي 1-صفر على ساوثمبتون السبت الماضي حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري، بعدما اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم، وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية، الثلاثاء.